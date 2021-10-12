‎موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق اي سي ميلان ، يوم السبت الموافق 16‪-‬10، فريق هيلاس فيرونا ، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.





موعد المباراة

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.





ويحتاج فريق ميلان الفوز بهذه المباراة حتي يخطف صدارة الدوري من فريق نابولي الذي يزيد عنه بنقطتين فقط.

ترتيب الفريقين بالدوري.





يحتل فريق ميلان المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يكون فريق هيلاس فيرونا في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.





التشكيل المتوقع لفريق اي سي ميلان.

في حراسة المرمي: ماينان

في الدفاع: ثيو - رومانيولي - توموري - كالابريا

في الوسط: كيسي - تونالي

أمامهم: لياو - دياز - ساليميركس

في الهجوم: ريبيتش



