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موسيماني يشترط على الأهلي بشرط تعجيزي لتجديد عقده.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
طلب الجنوب أفريقى بيتسو المدير الفنى للنادى الأهلى، زيادة قيمة عقده إلى 150 ألف دولار شهريا فى الوقت الحالى.

حيث أشار مصدر مسئول داخل النادى الأهلى، إلى أن رغبة المدير الفنى للنادى الأهلى فى زيادة قيمة عقده من 120 ألف دولار، إلى 150 ألف دولار خلال الموسم المتبقى.

وطلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، من الإدارة الحمراء، وضع شرط جزائى بقيمة 6 أشهر فى عقده مع القلعة الحمراء، وهو ما يقترب من حاجز المليون دولار.

وترى إدارة النادى الأهلى، أن شروط بيتسو موسيمانى تعتبر بها مبالغة كبيرة، ولكن طلب جهاز الكرة بعض الوقت من أجل دراسة مطالبه

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