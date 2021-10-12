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‎موعد مباراة يوفنتوس المقبل في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
يترقب عشاق الكرة الأوروبية، الديربي الإيطالي المنتظر في الأسبوع القادم ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي للموسم 2021‪-‬2022‪ ‬.

ويستضيف فريق يوفنتوس، يوم الأحد الموافق 17‪-‬10، فريق روما، على ملعب اليانز.

موعد المباراة.
ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

ويسعي فريق اليوفي الفوز بهذه المباراة بأي شكل من الأشكال حتي يحسن مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي، كما أيضًا يحاول إعادة ثقة جماهيره مرة آخري.

ترتيب الفريقين بالدوري.
يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما يكون فريق روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس.
ومن المتوقع أن يبدء أليجري مدرب اليوفي بهذا التشكيل:
في حراسة المرمي: تشيزني
في خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني-دي ليخت
في خط الوسط: رابيو- لوكاتيلي- بيرنارديسكي- ماكيني- كولوسيفسكي
في الهجوم: مويس كين

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