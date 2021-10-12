بن شرقي يعطي الزمالك الفرصة الأخيرة لتمديد عقده

استقر الدولي المغربي أشرف بن شرقي، على منح مسؤولو نادى الزمالك الفرصة الأخيرة من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن اللاعب المغربي يريد الحصول على مبلغ 2 مليون يورو في الموسم مع زيادة 200 ألف يورو بعد كل موسم.





وأضاف، تم تمديد المهلة من قّبل بن شرقي لصالح الزمالك، حتى شهر يناير المقبل، قبل التوقيع للدحيل القطري.





وتألق أشرف بن شرقي مع الزمالك منذ انتقاله إليه منذ موسمين في صفقة انتقال حر ونجح في خلال تلك الفترة في الفوز مع الزمالك بأربع بطولات وهي بطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي وبطولة الدوري وبطولة كأس مصر مما جعله واحدا من أهم النجوم التي تعلقت بها جماهير الزمالك خلال الفترة الأخيرة.



