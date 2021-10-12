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ساوثجيت يجري تغييرات على تشكيل إنجلترا أمام المجر

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة

يعتزم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إجراء تغييرات على قائمة فريقه خلال المباراة أمام المجر على استاد ويمبلي غدا الثلاثاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويحتاج منتخب إنجلترا لخمس نقاط من أخر ثلاث مباريات له في المجموعة التاسعة للتصفيات لحجز مقعده في مونديال قطر.

ودفع ساوثجيت بعدد من البدلاء خلال الفوز الساحق على اندورا بخمسة أهداف دون رد أمس الأول السبت لكنه سيعيد النجوم الأساسيين إلى المشهد أمام المجر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ساوثجيت قوله "بالتأكيد سنجري تغييرات ، لدينا فريق غاية في القوة وأحد الأسباب التي دفعتنا لإجراء هذه التغييرات لأننا رأينا أن هناك بعض اللاعبين بمقدورهم مساعدتنا على الفوز".

وأضاف "أيضا نريد أن يشعر اللاعبون بأن لهم دور ومن المهم أن يعرفوا أنه يتم تثمين دورهم وأن بإمكانهم المساهمة".

وأشار "لم تكن مباراة ودية ، بل هي مباراة بثلاث نقاط في التصفيات ، وهذه المباريات سارت بشكل خاطئ في الماضي".

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