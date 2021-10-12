أزمة لمدافع الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

تعقد موقف محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من السفر مع بعثة فريقه إلى كينيا لخوض مواجهة توسكر.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن عدم حصول محمد عبد الغني حتى هذه اللحظة على تصريح السفر الخاص به حتى يسافر مع بعثة الفريق.





ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك أمام فريق توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خدمات محمود علاء ومحمود حمدي الونش، وذلك حال تعثر لحاق عبد الغني بالمواجهة.



