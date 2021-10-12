الأهلي يفاوض بديل موسيماني

وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من الشروط للبقاء في قيادة الفريق، من خلال تجديد عقده، الذي سوف ينتهي في نهاية الموسم الجديد.





وأوضحت صحيفة "idiakitimes" الجنوب إفريقية، أن هذه الشروط قد تطيح بموسيماني خارج الأهلي، حيث أشارت إلى أنه طلب توفير بند لحمايته من الغضب الجماهيري لضياع البطولات، ولكن إدارة الأهلي ترفض هذه البنود والشروط.





وذكرت أن إدارة الأهلي كانت ترغب في استمرار موسيماني بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، إلا أنه يبدو أن الأمور قد تحولت، بعد المحادثات الأخيرة بين الجانبين، بالإضافة إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب.





وأكدت أن بيتسو موسيماني صاحب الـ57 عامًا، قد يرحل عن الأهلي بسبب توتر علاقته مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.



