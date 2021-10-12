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ضربة قوية للمجر قبل مواجهة إنجلترا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
سيفتقد منتخب المجر لجهود الثنائي دينيس ديبوسز ولازلو كلينهيسلر في مواجهة إنجلترا المقررة غدا الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وحسبما أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم عبر حسابه بموقع تويتر، فإن ديبوسز يعاني من إصابة في الكاحل، بينما يواجه كلينهيسلر مشكلات عضلية في الساق.

وبذلك يعاني منتخب المجر من غياب لاعبين جديدين، بعدما سبق وأن أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة المدافع أتيلا فيولا ولاعب الوسط ويلي أوربان.

وستواجه المجر، التي سقطت أمام ألبانيا يوم الأحد الماضي بهدف دون رد في بودابست وتحل حاليا في المركز الرابع بالمجموعة التاسعة، إنجلترا المتصدرة في العاصمة لندن.

يُذكر إلى أن المجر معاقبة من قبل الفيفا بلعب مبارتين بدون جماهير بسبب السلوك العنصري من جانب مجموعات أولتراس في مواجهة إنجلترا في بودابست.

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