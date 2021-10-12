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جلسة حاسمة في الأهلي لحل أزمة أجايي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
قررت لجنة التخطيط في النادي الأهلي، عقد جلسة مع جونيور اجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل حل أزمة رحيله.

ورفض اجايي كل محاولات الأهلي لإنهاء أزمته بشكل ودي، حيث عرض عليه مسئولو الأحمر دفع 600 ألف دولار، من أجل رحيله عن النادي إلا أنه تمسك بالحصول على جميع مستحقاتة البالغة 900 الف دولار، وذلك بعد أن تم وضعه على قائمة الإنتظار في ظل عدم حاجة الجهاز الفني لخدمات اللاعب بالموسم الجديد.

وتخطط اللجنة إلى استمراره في التدريبات للحفاظ على لياقتة البدنية لحين حصوله على عرض مناسب بعد غلق باب القيد في مصر أو الحصول على المقابل الذي حدده النادي ومغادرة النادي.

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