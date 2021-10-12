إلغاء حفل زفاف أفشة بسبب كورونا

المقرر له اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه فى قرية كومبرا بناهيا بالجيزة.





وجاء قرار إلغاء حفل زفاف أفشة بسبب ظروف جائحة كورونا حيث ان التجماعات الكبيرة قد تتسبب في زيادة عدد الإصابات



وكتب أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام: "صحة أهلنا في المقام الأول.. شكرا ليكم وفرحتكم وصلتنى".

واشار أفشة إلى أنه حريص على سلامة الجميع والالتزام بالاجراءات الاحترازية موجها الشكر للجميع على زفافه.



قرر محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي إلغاء حفل زفافه