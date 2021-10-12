موعد مباراة سوريا ضد لبنان اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022

يلاقي منتخب سوريا، نظيره لبنان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي سوريا ولبنان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل منتخب لبنان المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يتواجد منتخب سوريا في المركز السادس برصيد نقطة واحدة.



