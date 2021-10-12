موعد مباراة الإمارات ضد العراق اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022

يواجه منتخب الإمارات نظيره العراق، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي الإمارات والعراق، في تصفيات كأس العالم، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.





ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتواجد منتخب العراق في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.



