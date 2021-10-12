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برق ورعد يضرب "حدائق أكتوبر" (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:12 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مقطع فيديو يوثق لحظة ظهور الرعد والمطر في منطقة حدائق أكتوبر.

كان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، علق على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المناطق حاليًا، قائلا: "الخريف والتقلبات الجوية.. كل سنة وأنتم طيبيين".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الصعيد، ومناطق من سيناء، ومناطق من القاهرة، منوهًا بأنه متوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة على محافظات الوجه البحرية وذلك حتى ظهر الغد.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: سنشهد رعد وبرق في سماء القاهرة والوجه البحري، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا خلال النهار ولكنها ستنخفض ليلًا.

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