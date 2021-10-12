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تعرف على الفرق بين البرق والرعد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
ضربت البلاد اليوم موجات جديدة من البرق والرعد والأمطار، وبينما يستمتع البعض بالأجواء الشتوية الباردة، إلا أن أشخاص آخرين يكرهون هذه الأجواء، خاصة عندما يستمعون إلى صوت الرعد، ويرون أمامهم البرق.

ونعرض لكم في السطور التالية الفرق بين البرق والرعد.

كيف يتكون البرق والرعد؟
البرق هو طاقة كهربائية بينما الرعد هو طاقة صوتية ويحدث البرق والرعد في نفس الوقت، ولكن نظرًا لأن الضوء ينتقل أسرع من الصوت، يُرى البرق أولًا قبل أن يسمع المرء صوت الرعد،

يتشكل البرق عندما تصطدم جزيئات الماء والجليد بالهواء الدافئ الرطب وتكوِّن طاقة ثابتة بينما يتكون الرعد من التمدد السريع للغازات في الشحنة الكهربائية للصاعقة، ويعتبر البرق سريع وساخن للغاية بينما يمكن أن يؤدي الرعد إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، ولكن البرق أكثر خطورة وتدميرًا من الرعد،

البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية
كان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، علق على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المناطق حاليًا، قائلا: "الخريف والتقلبات الجوية.. كل سنة وأنتم طيبيين".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الصعيد، ومناطق من سيناء، ومناطق من القاهرة، منوهًا بأنه متوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة على محافظات الوجه البحرية وذلك حتى ظهر الغد.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: سنشهد رعد وبرق في سماء القاهرة والوجه البحري، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا خلال النهار ولكنها ستنخفض ليلًا.

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