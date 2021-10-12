اليوم.. مهرجان الجونة يعقد مؤتمرًا صحفيًا

يعقد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء في الثانية ونصف ظهرًا.





وتنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وهو المهرجان الذي اختار النجم احمد السقا لتكريمه في حفل افتتاح المهرجان، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي.





وتخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة وأن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات .











