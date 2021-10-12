أمطار وبرق ورعد في المنوفية.. وشركة المياه تستعد

شهدت محافظة المنوفية، فجر اليوم الثلاثاء سقوط أمطار علي مراكز وقرى المحافظة، وشاهد المواطنين برقًا في السماء.





وكلف الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، جميع رؤساء الأفرع بإتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة، للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.



