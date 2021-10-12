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أمطار غزيرة وسحب كثيفة تضرب الإسماعيلية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر الغيوم والسحب، يصحبها برق ورعد.

وحرصت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد عماد سرحان، والرائد حسن رضوان رئيس مباحث المرور، على تكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية، وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية على بعض المناطق.

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