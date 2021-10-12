أمطار غزيرة وسحب كثيفة تضرب الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر الغيوم والسحب، يصحبها برق ورعد.





وحرصت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد عماد سرحان، والرائد حسن رضوان رئيس مباحث المرور، على تكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية، وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.



