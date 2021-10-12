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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، محذرة من ظهور شبورة مائية صباحًا، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي
وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، موضحة أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد فيما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف عل شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليلًا، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن الدلتا وسط سيناء.

كما تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

حالة البحرين الأبيض والأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فهي كالتالي: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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