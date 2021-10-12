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الكبرى 36 درجة.. تعرف على حالة الطقس في المنيا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:05 ص
أحمد الخميسي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء أكتوبر 12 2021، حيث تصل درجة الحرارة في محافظة المنيا اليوم الكبرى 36 بينما وصلت درجة الحرارة في محافظة المنيا الصغرى 21 درجة.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش

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مصر حالة الجو بيان بحالة الجو الطقس الصحة النفسية للمصريين أكتوبر 2021

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