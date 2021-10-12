تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر، والتى تشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجميع أنحاء محافظات الجمهورية





حالة الطقس الثلاثاء



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تحذيريًا باستمرار سقوط أمطار رعدية على البلاد حتى ظهر يوم الثلاثاء.



وأوضحت الأرصاد الجوية أن ما تشهده البلاد نتج عن التغيرات الحادة والسريعة، والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيع الضغطية.



ووفقا لهذه التغيرات المناخية، أكدت الأرصاد أن يستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء وخليج السويس. وطالبت الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغيرات الأحوال الجوية.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة والتى هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية



توقعات الارصاد



نتوقع الآتى: استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء ومنطقة خليج السويس«.



وتابعت هيئة الرصاد الجوية عبر صفحتها، من خلال منشور تحذير آخر: «أمطار متفاوته الشده ورعديه تهطل الان على الفيوم والقاهره والقليوبيه والمنوفية والشرقيه والدقهلية

حالة الطقس في الدقهلية



ويسود محافظة الدقهلية طقس غائم بدرجة حرارة العظمي 33 درجة والصغري 17 درجة مئوية.



حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





سقوط أمطار



وعن الظواهر الجوية، غدا، توجد فرص لسقوط امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة من توقيت الثانية صباحا وحتي الثانية ظهرا على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصي غرب البلاد على فترات متقطعة.





طقس شديد الحرارة جنوبًا

وتوقعت الهيئة أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة على الصعيد وعلى الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".



إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".



إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".



إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".



إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".



إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".



السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".



الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".



الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".



ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".



الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".





الرياح

- نشاط نسبى للرياح على مناطق متفرقة.



الشبورة

- تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا التي تصل للضباب على شمال البلاد حتى بنى سويف.



الرطوبة

- الرطوبة في السواحل الشمالية 70%.

- الرطوبة في الدلتا 65%.

- الرطوبة في القاهرة 64 %.

- الرطوبة في الصعيد 10 %.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة:



درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 21



درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 32







درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 21



درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 30







درجة الحرارة الصغرى طنطا: 21



درجة الحرارة الكبرى طنطا: 31



درجة الحرارة الصغرى مطروح: 18



درجة الحرارة الكبرى مطروح: 28



درجة الحرارة الصغرى سيوة: 17



درجة الحرارة الكبرى سيوة: 31



درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 24



درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 28







درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 21



درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 32



درجة الحرارة الصغرى السويس: 20



درجة الحرارة الكبرى السويس: 32



درجة الحرارة الصغرى كاترين: 17



درجة الحرارة الكبرى كاترين: 29



درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 25



درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 36



درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 21



درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 33



درجة الحرارة الصغرى المنيا: 20



درجة الحرارة الكبرى المنيا: 34



درجة الحرارة الصغرى أسيوط: 21



درجة الحرارة الكبرى أسيوط: 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، والتى تشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجميع أنحاء محافظات الجمهوريةتحذير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأمطار الرعدية.. وحالة الطقس اليوم الثلاثاء