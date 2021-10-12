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أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 12-10-2021

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
 استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 12-10-2021 مقابل الجنيه المصري، وسجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع

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