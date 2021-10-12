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مقتدى الصدر: نرفض وجود الميليشيات وندعو لحصر السلاح بيد الدولة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:29 ص
الصدر
الصدر
وكالات

أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، رفضه وجود الميليشيات ودعا لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


وتحظى الانتخابات العراقية القادمة باهتمام وزخم دولي واسع، وسط دعوات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم لإشراك مراقبين للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغطية إعلامية متواصلة على مدار الساعة.

 

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، بالتزامن مع قرب موعد انعقادها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

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مقتدى الصدر العراق السلاح

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