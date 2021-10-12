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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-10-2021

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
حافظت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-10-2021 على استقرارها فى السوق المحلية لتسجل 30 جنيهًا فى المزرعة، فيما بلغ سعر كيلو الأوراك 35 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء حول 33 و34 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو، فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم
وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 و11 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

 ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، حسب بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

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