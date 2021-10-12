الجميع يترقب.. موعد قرعة الدوري المصري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة





تقام اليوم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022 بعدما قرر مسؤولو رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب أن يكون اليوم الثلاثاء هو موعد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز فى أحد الفنادق الكبري.





موعد قرعة الدوري المصري الممتاز





تقام قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز ل لموسم الجديد 2021/2022 اليوم الثلاثاء فى أحد فنادق القاهرة فى الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.





وكانت رابطة الأندية تم تشكيلها برئاسة أحمد دياب وعماد متعب نائب الرابطة وبعضوية صفي الدين بسيوني وثروت سويلم وعامر حسين وشريف صالح وخالد رفعت.



