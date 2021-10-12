رابطة الليجا تفاجئ نادي فالنسيا

أكدت رابطة أندية الدوري الإسباني مساء الإثنين، أن نادي فالنسيا يمكنه تخصيص نحو 100 مليون يورو من الأموال التي سيحصل عليها من الاتفاقية التي جمعتها بصندوق CVC لاستئناف الأعمال التي يقوم بها في ملعب ميستايا الجديد.





وفي مقابلة أجراها أوسكار مايو، المدير العام التنفيذي لرابطة الليغا، مع شبكة سير ديبورتيبوس فالنسيا، كشف أن القيمة المالية التي قد يحصل عليها نادي فالنسيا تقترب من 120 مليون يورو، وأن النسبة التي قد تُخصص لتحسين البنى التحتية تقدر بـ70% كحد أدنى، لكنها قد تصل إلى 85%.





وقال أوسكار: "بالطبع سيكون ذلك ممكناً، إذا قرروا عدم استخدام نسبة الـ15% في تقليص الدين واستخدامها في البنى التحتية، فلن تكون هناك مشكلة".





وأكد المدير العام التنفيذي لرابطة الليغا أن "فالنسيا لديه خطة استراتيجية لتغيير الملعب، وهي حقيقة كشف عنها النادي بنفسه، والآن نحن ننتظر أن يصل إلينا كل شيء مفصلاً بصورة كتابية".





ويعمل مشروع (LaLiga Impulso) على ضخ رأس مال في 39 من أصل 42 نادياً من أندية دوري الدرجة الأولى والثانية لاستخدامها في البنى التحتية وتقليص الديون وقيد اللاعبين.





وجاء الإعلان عن اتفاقية رابطة الليغا وصندوق CVC بعدما أمضى مجلس مدينة فالنسيا شهوراً في مطالبة النادي باستئناف وإنهاء الأعمال التي يجريها في الملعب وبعد فتح عدة تحقيقات يمكن أن تنتهي بفرض غرامات مالية على النادي بسبب عدم امتثاله بالتزاماته.





وبعد الإعلان عن هذه الاتفاقية، أبلغ نادي فالنسيا الأقسام والإدارات المختلفة بأنه سيخصص "معظم" هذه الأموال لإنهاء الأعمال الجارية في ملعبه وأنه سيقدم في شهر ديسمبر المقبل خطة لاستئناف الأعمال.



