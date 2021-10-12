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أمطار رعدية تجتاح هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
حذرت هيئة الأ{صاد الجوية من حالة الطقس اليوم لثلاثاء لموافق 12-10-2021، حيث يسود طقس ممطر، وتجتاح العديد من المحافظات أمطار رعدية وتكون خفيفة على القاهرة الكبرى.

أمطار رعدية بهذه المناطق

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار حتى الثانية ظهر اليوم

وتتوقع الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا .

أجواء خريفية وطقس معتدل ليلا

وأكدت الأرصاد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، صباحا.

أما ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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