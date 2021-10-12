تراجعت أسعار البيض اليوم 12 -10-2021 بنحو جنيهين فى السوق المحلية لتسجل 42 و44 جنيها للطبق فى المزرعة، وجاءت السعار على النحو التالي:





أسعار البيض اليوم

تراجعت أسعار البيض اليوم إلى 46 جنيهًا للطبق الأبيض فيما انخفضت أسعار البيض الأحمر إلى 48 جنيهًا للطبق، بينما بلغت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا للطبق.



