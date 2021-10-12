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أسعار البيض اليوم 12 -10-2021
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:08 ص
تراجعت أسعار البيض اليوم 12 -10-2021 بنحو جنيهين فى السوق المحلية لتسجل 42 و44 جنيها للطبق فى المزرعة، وجاءت السعار على النحو التالي:
أسعار البيض اليوم
تراجعت أسعار البيض اليوم إلى 46 جنيهًا للطبق الأبيض فيما انخفضت أسعار البيض الأحمر إلى 48 جنيهًا للطبق، بينما بلغت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا للطبق.
إنتاج البيض في مصر
زاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، فيما تبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.