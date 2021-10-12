تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذير جوي جديد حتى ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.





حالة الطقس.. أمطار رعدية بهذه المناطق

أكدت الأرصاد الجوية أن فصل الخريف يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة، وت توقع استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.



وقالت الأرصاد إنه "يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق ".





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة