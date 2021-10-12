Advertisements

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذير جوي جديد حتى ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس.. أمطار رعدية بهذه المناطق
أكدت الأرصاد الجوية أن فصل الخريف يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة، وتتوقع  استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وقالت الأرصاد إنه "يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق ".

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:  
القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة
مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة
سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة
قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة
أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

الكلمات المفتاحية

ظهر اليوم درجات الحرارة حالة الطقس امطار رعدية امطار اليوم الطقس اليوم الطقس الحرارة امطار الارصاد الجوية أكتوبر 2021

أخبار تهمك

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ يوم

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ يوم

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل| "ارتفاع الحرارة ورياح شديدة وسقوط أمطار".. بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم السبت

أمطار رعدية بهذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

أمطار تصل للسيول.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

أمطار تصل لحد السيول.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أمطار رعدية مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأرصاد: آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأمطار على الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

07:39 ص

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

10:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements