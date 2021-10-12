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الأهلي يرفع عقد قفشة إلى 8 ملايين جنيه

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:31 ص
قفشة
قفشة
غدير أحمد
استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رفع قيمة عقد اللاعب الدولي محمد مجدي قفشة في الفترة القادمة عقب رفضه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

الأهلي يرفع عقد قفشة إلى 8 ملايين جنيه

وأبلغ أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء مع محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق، على زيادة راتبه من 5 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وجاء قرار الأهلي على رفع قيمة عقد اللاعب عقب حصوله على أكثر من وعد، خلال الفترة الماضية، بعدما رفض عدة عروض خارجية مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء.

قفشة يعلن إلغاء حفل زفافه بناءً على تعليمات أمنية

قرر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، إلغاء حفل زفافه، المقرر له اليوم الثلاثاء، ببلدته في ناهيا، وذلك بسبب تواصل الأمن معه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحصل اللاعب على إجازة من الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بسبب انشغاله بتجهيزات حفل زفافه، قبل أن يعلن إلغائه في الساعات الأولى من اليوم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة يونيون سبورتيف، بطل النيجر، يوم 15 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 ـ 2022.

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