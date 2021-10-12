10 أسباب تؤدي لانفجار إطارات السيارة أثناء القيادة.. تعرف عليهم

يواجه الغالبية العظمى من قائدي السيارات مشكلة انفجار الإطارات دون سابق إنذار، الأمر الذي حير الكثيرين، وأخذوا يبحثون عن سبب انفجار الإطارات أثناء القيادة، ومن هنا تحرص بوبة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول هذا الأمر:





أسباب انفجار إطارات السيارة أثناء القيادة

- عدم إتباع الإرشادات الخاصة بأمن وسلامة الإطارات.

- تعرض الإطار لدرجة حرارة عالية خاصة في فصل الصيف.

- زيادة الحمل عن الحد المقنن للسيارة .

- انخفاض وارتفاع ضغط النفخ عن ضغط الإطارات الموصى به من قبل الشركة المصنعة، والذي يتم تدوينه في الكتالوج الخاص بكل سيارة أو علي الإطار الأصلي للسيارة .

- السرعة فوق الحد المسموح به أي سرعة تفوق الحدود المصمم لها.

- السير علي طرق غير ممهدة بسرعة كبيرة .

- الإصطدام بالأجسام الصلبة مع وجود إرتفاع في درجة حرارة المحيط .

- الفرملة أو الوقوف المفاجئ والتسارع المفاجئ من ضمن الأسباب.

- عدم تحريك السيارة لوقت زمني كبير دون الاستخدام يؤدي للانفجار.