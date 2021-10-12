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مجددا.. عطل يضرب إنستجرام في 7 دول

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر


أكدت تقارير صحفية، عن وجود عطل في تطبيق «انستجرام»؛ حيث أبلغ عنه المستخدمون في 7 دول، وذلك بعد أسبوع من الانقطاع الكبير في العديد من خدمات فيسبوك التي تشمل إنستجرام وواتساب.

وقال موقع «داون-ديتكتور» الذي يتتبع المشكلات في شبكات الإنترنت والمواقع والتطبيقات الكبرى، إن معدل شكاوى المستخدمين لـ«إنستجرام» ارتفعت في حوالي الساعة 3:30 بحسب التوقيت الشرقي.

وأضاف أنه تمّ الإبلاغ عن مشاكل في الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا، وإلى نطاق أقل في روسيا.

وأبلغ أكثر من 60٪ من المتأثرين عن مشكلات تتعلق بالوصول إلى تطبيق الهاتف الذكي، مع تعرُّض البعض لمشكلات في الاتصال بالخادم ومشكلات في موقع الويب.

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