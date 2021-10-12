موعد مباراة بيراميدز ضد عزام يونايتد في ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفاً على فريق ازام يونايتد التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات دور ال32 من الكونفيدرالية الأفريقية.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء بحلول الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة على ملعب عزام يونايتد.





وكان الفريق التنزاني قد نجح في العبور للدور ال32 من البطولة بعد تحطيه فريق هورسيد الصومال بعد تغلبه تغلبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.





ومن المُقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد يومي 22 أو 23 من الشهر ذاته.