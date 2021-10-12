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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:00 ص
ليفربول
ليفربول
غدير أحمد
يتصدر نادي تشيلسي جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عقب نهاية الجولة السابعة من عمر البطولة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي
بينما يحل فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، أما مانشستر سيتي فيحل في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1 تشيلسي، 16 نقطة.
2 ليفربول، 15 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 14 نقطة.
4 مانشستر يونايتد، 14 نقطة.
5 إيفرتون، 14 نقطة.
6 برايتون، 14 نقطة.
7 برينتفورد، 12 نقطة.
8 توتنهام، 12 نقطة.
9 وست هام، 11 نقطة.
10 أستون فيلا، 10 نقاط.
11 آرسنال، 10 نقاط.
12 ولفرهامبتون، 9 نقاط.
13 ليستر سيتي، 8 نقاط.
14 كريستال بالاس، 7 نقاط.
15 واتفورد، 7 نقاط.
16 ليدز يونايتد، 6 نقاط.
17 ساوثهامبتون، 4 نقاط.
18 بيرنلي، 3 نقاط.
19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.
20 نورويتش سيتي، نقطة واحدة.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي

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