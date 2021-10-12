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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 12-10-2021

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 12-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.11  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.



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