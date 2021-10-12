Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 12-10-2021

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 12-10-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى  سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.


أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين عهد كيروش والبدري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 15 ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يرفع عقد قفشة إلى 8 ملايين جنيه

منذ أقل من ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:09 ص

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

08:40 ص

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

07:39 ص

شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين عهد كيروش والبدري

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements