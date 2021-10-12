غرامة تصل لـ4 آلاف جنيه.. اعرف مخالفات قانون المرور الجديد

أقرت المادة 79 من مشروع القانون الجديد الذي لم يتم الموافقة على مواده حتى الأن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الرابعة.





وتنص المادة على أنه يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، بجانب الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.





ومن هنا، تستعرض بوبة "الفجر" الإلكترونية أبرز مخالفات الشريحة الرابعة، وهي تتمثل في التالي:

1- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو مترا/ الساعة.





2- استعمال المركبة في غير الغرض المبين برختصها.





3- الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها.





4- تعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة.





5- قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم.





6- القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر.





7- عدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.





8- تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق.





9- قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر في صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه.





10- مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة.