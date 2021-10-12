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غرامة تصل لـ4 آلاف جنيه.. اعرف مخالفات قانون المرور الجديد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
أقرت المادة 79 من مشروع القانون الجديد الذي لم يتم الموافقة على مواده حتى الأن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الرابعة.

وتنص المادة على أنه يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها،  بجانب الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

ومن هنا، تستعرض بوبة "الفجر" الإلكترونية أبرز مخالفات الشريحة الرابعة، وهي تتمثل في التالي:
 
1- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو مترا/ الساعة.

2- استعمال المركبة في غير الغرض المبين برختصها.

3- الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها.

4- تعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة.

5- قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم.

6- القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر.

7- عدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

8- تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق.

9- قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر في صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه.

10- مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة.

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