Advertisements

الخشت: قافلة القاهرة عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية في مطروح

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:04 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آية حمروشي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نجاح القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى منطقتي سيدي براني والسلوم بمحافظة مرسى مطروح ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حققت إنجازات عديدة ملموسة على أرض الواقع، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة والمساهمة الفعالة في الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح والمنطقة العسكرية الغربية وجامعة مطروح.

وقال الدكتور الخشت، إن القافلة أجرت الكشف الطبي على نحو 3319 حالة مرضية وعلاجها وصرف الأدوية اللازمة لها بالمجان، شملت مختلف التخصصات من بينها الكشف على 535 حالة باطنة، و402 حالة جلدية، و370 حالة رمد، 304 حالة أنف وأذن، و177 حالة جراحة، و421 حالة أطفال، و244 حالة في تخصص الأسنان، و335 حالة عظام، و445 حالة ضغط وسكر، 86 حالة في تخصص العلاج الطبيعي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى قيام القافلة بإجراء 42 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والعظام، والنساء والتوليد، شملت 10 عمليات بالسلوم وسيدي براني، و32 عملية بمستشفى مطروح العام، وذلك من خلال نخبة من أطباء قصر العيني، إلى جانب تحويل 45 حالة حرجة للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن الأطباء البيطريين بالقافلة أجروا الكشف الطبي على 4654 حالة، شملت 2350 أغنام، و743 ماعز، و33 حالة أبقار، و1528 فصيلة خلية وطيور، وقدمت كافة الأدوية والاستشارات الطبية، وكافة وسائل الدعم الفني مجانًا، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، مضيفًا قيام القافلة بعقد 471 من اللقاءات التربوية والندوات التوعوية بمخاطر العدوى بفيروس كورونا، وطرق علاج التسمم الناتج عن لدغ العقارب والزواحف، كما تم عمل مسح للمرضي للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وطرق التغذية السليمة، وذلك من قبل المتخصصين من كلية التمريض ومعهد الاورام ومركز السموم بالجامعة، وعقدت ندوات تربوية مع بعض منتسبي وزارة التربية والتعليم حول تنمية الفكر الإبداعي للطلاب، كما وزعت القافلة نحو 1000 بطانيه للأسر بسيدي براني والسلوم وشنط مدرسية وأدوات كتابيه للطلاب استعدادا للعام الدراسي، كما نظمت ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية المختلفة والصناعات الغذائية، وذلك في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة حوالي 8540 مستفيد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة قامت بتوعية شباب البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم وإرشادهم بطرق الحفاظ على الثروة الحيوانية، كما قدمت التوعية في المجال الزراعي للتعرف على نوعية المحاصيل المناسبة لكل منطقة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، والطرق المُثلى لاستخدام المياه والاستفادة منها في الري، وذلك من قبل أساتذة من كليات الطب البيطري والزراعة بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، مع الحرص الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات مختلفة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى كوادر من مركز السموم بجامعة القاهرة، وقدمت خدمات مجانية في الكشف الطبي، وأجرت العديد من العمليات الجراحية، وقامت بتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وقدمت المستلزمات الطبية والعلاج من خلال عيادات متنقلة تضم تخصصات طبية متنوعة.
الخشت: قافلة القاهرة عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية في مطروح
الخشت: قافلة القاهرة عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية في مطروح
الخشت: قافلة القاهرة عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية في مطروح
الخشت: قافلة القاهرة عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية في مطروح
الخشت: قافلة القاهرة عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية في مطروح
الخشت: قافلة القاهرة عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية في مطروح

الكلمات المفتاحية

مصر مستشفيات جامعه القاهره عثمان الخشت جامعة القاهرة

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين عهد كيروش والبدري

منذ نصف ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ يوم

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفع عقد قفشة إلى 8 ملايين جنيه

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تختتم فعاليات القافلة الشاملة لمدينتي حلايب وشلاتين بتوزيع فوانيس رمضان وسلع غذائية

رئيس جامعة القاهرة يستعرض إنجازات القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا (صور)

تعرف على إنجازات قوافل جامعة القاهرة الطبية في 7 أشهر

محمد الخشت: قافلة جامعة القاهرة الطبية أجرت الكشف على 866 طفلًا بمطروح "صور"

قافلة جامعة القاهرة الطبية تواصل خدماتها بحلايب وشلاتين (صور)

رئيس جامعة القاهرة يكلف باستمرار القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:09 ص

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

08:40 ص

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

07:39 ص

شادي محمد: ثبات التشكيل هو الفارق بين عهد كيروش والبدري

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements