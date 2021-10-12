تعرف على الإعلاميتان اللاتي تقدمان حفل افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي



تنطلق فعاليات الدورة الـ 5 من المهرجان بعد غد الخميس 14 أكتوبر ويستمر حتي 22 أكتوبر، تقدم المذيعة والفنانة نادرين فرج حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم حفل الختام الإعلامية جاسمين طه زكي.



يٌكرم المهرجان في دورته هذا العام، النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما.



المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروي جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة



