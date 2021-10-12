آلية التنفيذ والمزايا.. كل ما تريد معرفته عن الآذان الموحد

فوجئ المصريون خلال الفترة الماضي،ة بقرار وزارة الأوقاف، تطبيق الآذان الموحد في المساجد.



مميزات الأذان الموحد

ويتميز نظام البث في الأذان الموحد، بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسي الصوت، بحيث لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.



والمشروع يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.



دور عامل المسجد وجهاز الاستقبال

ويقوم عامل المسجد بدور مهم في المشروع الجديد، إذ يفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق الجهاز عقب الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة.



وجهاز الاستقبال يعد أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها، ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.



وتسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة خلال تنفيذ مشروع توحيد الأذان.



تفعيل الآذان الموحد في 3500 مسجد

وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، ‘ن تفعيل الأذان الموحد سيتم في 3500 مسجد، لافتا إلى أنه سيتم التعميم على باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.



آلية الأذان الموحد

وأكدت وزارة الأوقاف أن الأذان الموحد يضمن صوتا واحدا وجيدا ومتوسطا للأذان، تجنبًا لحدوث أي إزعاج، وأن التحكم في الصوت سيكون من خلال غرفة تحكم من قبل مهندسين إلكترونيين وليس من داخل المسجد.