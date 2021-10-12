بتكلفة 6 مليارات جنيه.. "البترول" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع جديد

شهد طارق الملا وزير البترول المصري، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول و شركتي إنبي وبتروجت لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه.





وذكر البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن الطاقة التصميمية للمصفاة تبلغ 5 ملايين طن خام سنويا للمساهمة في استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات ( البوتاجاز )، حيث يأتي ذلك في اطار التوسعات المستمرة بالمصفاة التي تعد الركيزة الاساسية في تأمين امدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.





وقع مذكرة التفاهم كل من الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة اسيوط لتكرير البترول مع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، حيث سيكون ائتلاف شركتي انبي وبتروجت هو المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح.





وأكد طارق الملا، أن مصافي تكرير البترول في مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية طموح وفقا لأستراتيجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة متواصلة من القيادة السياسية التي تدعم بقوة تنفيذ تلك الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من امدادات الوقود للأجيال الحالية والمستقبلية.



