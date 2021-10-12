الحكومة اليمنية: الحوثيون وراء تفجير موكب المسؤولين في عدن

حمل رئيس الحكومة اليمنية، المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، مسؤولية انفجار سيارة مفخخة في مدينة عدن.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد، في تصريحات أدلى بها في القاهرة، إنه "تصعيد للعنف من قبل المليشيات الحوثية، الحكومة المتشددة في إيران تدفع الحوثيين نحو مزيد من العنف".

وكان رئيس الوزراء اليمني، وصل إلى القاهرة الأحد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد وزراي لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

ويذكر أن التفجير استهدف موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري وقيادي آخر، وفق مصدر أمني يمني أكد نجاة المسؤولين الثلاثة.



