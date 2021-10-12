ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها اليوم الثلاثاء 12-10-2021

ننشر لكم في السطور التالية، أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء الموافق 12-10-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للقصابين؛ حيث يبحث العديد من المواطنين عن اللحوم البلدي والكندوز واللحوم الجملي.





استقرار أسعار اللحوم البلدى اليوم





شهدت أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء 12-10-202 استقرارا، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو ، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.





أسعار الكبدة الكندوز





وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيها اليوم الثلاثاء، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.





أسعار الاستيك والبفتيك





وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،





أسعار اللحم المفروم الكندوز





وتراوحت أسعار القلب بين 140-160 جنيها، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها

استقرار أسعار اللحوم الضأن





واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، بينما سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.