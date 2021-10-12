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"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2855 كيلو متر بمختلف المحافظات

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:48 ص
ترعة
ترعة
مصطفى الملاح
تنفذ وزارة وزارة الموارد المائية والري، العديد من المشروعات الكبرى والتي يعتبر أهمها المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي لما له من أهمية كبيرة في تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

ويُعد هذا المشروع القومي العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

الانتهاء من تأهيل 2855 كيلو متر ترع حتى الآن بمختلف المحافظات

إنتهت وزارة الموارد المائية والري، من تأهيل ترع بأطوال 2855.95 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 39.38% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى 7253.15 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.

إجمالي الأطوال التي شملها المشروع

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع التي تم تدبير الاعتماد لها بلغت 9521.15 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

تأهيل 25.93 كيلومترًا من المساقي حتى الآن

كما أكدت الوزارة أنه تم تأهيل وتبطين مساقي بأطوال تصل إلى 25.93 بنسبة تنفيذ بلغت 5.56% بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الاعتماد لها والجاري تنفيذها بلغت 466.18 كيلومترًا حتى الآن، بـ 6 محافظات.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه سيتم تأهيل المساقي في 6 محافظات تشمل 106.56 كيلومترا بالقليوبية و90 كيلومترًا بالدقهلية و1.58 بالمنوفية و60.91 بأسيوط و200.5 بالفيوم و2.43 بالإسكندرية.

توفير فرص عمل

ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأنه تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.

وأشار وزير الري إلى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.
"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2855 كيلو متر بمختلف المحافظات
"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2855 كيلو متر بمختلف المحافظات
"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2855 كيلو متر بمختلف المحافظات
"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2855 كيلو متر بمختلف المحافظات
"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2855 كيلو متر بمختلف المحافظات
"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2855 كيلو متر بمختلف المحافظات

الكلمات المفتاحية

وزارة الري تأهيل ترع الري

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