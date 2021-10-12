البورصة : تنفيذ صفقة علي أسهم" القاهرة للدواجن" بـ 870.6 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم القاهرة للدواجن، بقيمة 870.634 مليون جنيه .









وأوضحت البورصة المصرية اليوم أنه قد تم تنفيذ الصفقة على 256.068 مليون سهم، بواقع 3.4 جنيه للسهم.





يشار أن القاهرة للدواجن قد حققت صافي ربح بقيمة 80.19 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقابل 78.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الجاري.





وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر نحو 79.36 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 77.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



