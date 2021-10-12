كارثة عالمية.. 10 رسائل مهمة من السيسي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي

أدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة تصريحات مهمة خلال كلمته المسجلة في افتتاح أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي:



١-واثق من قدرة الصين على مواصلة العمل على حماية التنوع البيولوجي



٢-العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات



٣-مصر طرحت مبادرة الحفاظ على التنوع البيولوجي منذ 2018



٤-نتطلع لمواصلة العمل مع الصين خلال العامين المقبلين لتحقيق هدف حماية التنوع البيولوجي



٥-رغم تحديات كورونا نجحنا في تحقيق إنجازات ملموسة.



٦-تقرير التنوع البيولوجي الأخير ينذر بكارثة عالمية



٧-العالم ما زال يتعامل مع تأثير كورونا على جميع المستويات.



٨-التغير البيولوجي يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع.



٩-المناخ له تأثير إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة



١٠-مصر وضعت خطة لإعداد استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي