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المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:55 ص
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
وكالات

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق علي حسن خليل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

                            

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.


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لبنان انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي

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