ينزل نادي الزمالك ضيفاً على نادي توسكر الكينى، يوم السبت المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا لموسم 2021/2022.





موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة على ملعب "نيايو الوطني" .





وتواجد الفريق الكيني في الدور ال 32 من البطولة، بعد تغلبه على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستفيداً من تعادله1-1 في مباراة الذهاب.





ومن المُقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد يومي 22 أو 23 من الشهر ذاته.





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر قنوات “أون تايم سبورتس” عبر التردد الأرضي.