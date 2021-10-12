Advertisements

وزيرة البيئة: الشواغل الأفريقية ضمن أولويات مصر (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، عملت نوعا من أنواع الضغط على الدول المتقدمة لكي توفر وسائل التمويل وترفع الطموح للحفاظ على الموارد الطبيعية، ووضعت الشواغل الأفريقية طوال رئاستها للمؤتمر لمدة 3 سنوات، ضمن أولويات خارطة الطريق المستمرة حتى عام 2050.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه خلال العامين الماضيين كانت مصر من أوائل الدول التي حصلت على جائزة عالمية بسبب الحفاظ على الطيور المهاجرة من التوربينات الموجودة في الزعفرانة، إذ كان تشغيل توربينات طاقة الرياح يتسبب في قتل الطيور، حيث تم التنسيق بين هيئة الطاقة المتجددة وجهاز شؤون البيئة لغلق التوربينات في وقت الهجرة، وهو ما أدى إلى الحصول على جائزة عالمية، وبالتالي فإن مصر تصدت لتغير المناخ وحافظت على التنوع البيولوجي.

وأردفت، أن مصر لديها 30 محمية طبيعية عملت الوزارة على تطويرها، ووضعت مجموعة منها على القائمة الخضراء التي تعتبر من أعلى القوائم الموجودة عالميا في كيفية الحفاظ على المحميات الطبيعية مثل رأس محمد، لافتة إلى أنه تم تطوير البنية التحتية لـ12 محمية، من حيث تطوير الطرق المؤدية إليها والبنية التحتية الأساسية، وبدأنا في عمل منتج جديد للسياحة البيئية وهو ما أفاد المجتمعات المحلية في هذه المحميات.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه خلال 3 سنوات تم دمج المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم داخل المحمية وبالتالي أصبحت فرص العمل والحماية داخل المحمية تتم في المجتمع، مشيرةً إلى أنه جرى تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات داخل المحميات وهي فكرة موجودة في عدد من دول العالم لتقديم منتج سياحي مختلف، مشيرة إلى أن دولة جنوب أفريقيا لا تمول المحميات الطبيعية لكن يتم الصرف عليها من منظومة مالية مستدامة من القطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

قراران جمهوريان جديدان من الرئيس السيسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

برنامج تدريبي لدمج مفاهيم التنوع البيولوجي في الصحافة المصرية

وزيرة البيئة: زيارة تفقدية للنواب للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء

وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير محمية رأس محمد

وزيرة السياحة تشارك في احتفالية تطوير محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ

وزيرة البيئة: مؤتمر التنوع البيولوجي في مصر نقطة تحول للعالم أجمع

وزيرة البيئة: جائحة كورونا أعطت للعالم كله درسًا (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:37 ص

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

08:40 ص

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

11:30 ص

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

08:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements