وزيرة البيئة: الشواغل الأفريقية ضمن أولويات مصر (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، عملت نوعا من أنواع الضغط على الدول المتقدمة لكي توفر وسائل التمويل وترفع الطموح للحفاظ على الموارد الطبيعية، ووضعت الشواغل الأفريقية طوال رئاستها للمؤتمر لمدة 3 سنوات، ضمن أولويات خارطة الطريق المستمرة حتى عام 2050.





وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه خلال العامين الماضيين كانت مصر من أوائل الدول التي حصلت على جائزة عالمية بسبب الحفاظ على الطيور المهاجرة من التوربينات الموجودة في الزعفرانة، إذ كان تشغيل توربينات طاقة الرياح يتسبب في قتل الطيور، حيث تم التنسيق بين هيئة الطاقة المتجددة وجهاز شؤون البيئة لغلق التوربينات في وقت الهجرة، وهو ما أدى إلى الحصول على جائزة عالمية، وبالتالي فإن مصر تصدت لتغير المناخ وحافظت على التنوع البيولوجي.





وأردفت، أن مصر لديها 30 محمية طبيعية عملت الوزارة على تطويرها، ووضعت مجموعة منها على القائمة الخضراء التي تعتبر من أعلى القوائم الموجودة عالميا في كيفية الحفاظ على المحميات الطبيعية مثل رأس محمد، لافتة إلى أنه تم تطوير البنية التحتية لـ12 محمية، من حيث تطوير الطرق المؤدية إليها والبنية التحتية الأساسية، وبدأنا في عمل منتج جديد للسياحة البيئية وهو ما أفاد المجتمعات المحلية في هذه المحميات.



