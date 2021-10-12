Advertisements

الجمهور يتكهن بوجود قصة حب بين روان بن حسين وسعد لمجرد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:32 ص
روان بن حسين وسعد لمجرد
روان بن حسين وسعد لمجرد
لمياء علي

لا تزال أصداء الحفل الذي أحياه النجم سعد لمجرد في أحد المنتجعات السياحية في دبي تثير جدلًا كبيرًا، بسبب ظهور جمهوره في حمّام السباحة وحضور الكثير من المشاهير، من بينهم النجم الجزائري الشاب فضيل، الفنانة العراقية شذى حسون، كذلك الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفويًا يوثّق لحظة لقاء لمجرد بروان على المسرح وطريقته اللّبقة في التفاعل معها، حيث صعدت إلى المسرح واقتربت منه واحتضنته وقبّلا بعضهما، ثم تمايلا على أنغام أغنيته، ليقبّل من ثم لمجرد يدها.


وتعرّضت روان بن حسين بسبب هذا المقطع للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية، ففيما رأى البعض أنها بالغت في حركاتها على المسرح... لفت البعض الآخر الى ان الثنائي ظهرا بشكل حميم ويترك الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة علاقتهما، واعتبر آخرون أن المشهد طبيعي، ولا يستأهل كل هذه الضجة.

يُذكر ان لمجرد اقترب من الفنانة العراقية وتبادلا السلام واحتضنها بلطف، وعبّرت عن حبها الكبير له في مشهد لا يختلف عن ردّ فعل النجم المغربي العفوي مع زميلاته ومحبيه.

الكلمات المفتاحية

سوشيال ميديا سعد لمجرد روان بن حسين الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

منذ ساعة و 21 دقيقة

قراران جمهوريان جديدان من الرئيس السيسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة زواج شذى حسون

كاظم الساهر يتفادى احتضان معجباته برقص الدبكة مع فرقته (فيديو)

شذى حسون تهدي جمهورها أغنية جديدة

بعد فضحها لخيانته لها.. هذه الفنانة تعودُ لخطيبها ورسالتها: "إلى حب حياتي آسفة"!

تسريحات شعر تجعلكِ أصغر سنا.. جربي الأنسب

شاهد.. أول صور لـ رامي عياش بعد تعافيه من السرطان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:37 ص

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

08:40 ص

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

11:30 ص

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

08:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements