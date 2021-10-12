الجمهور يتكهن بوجود قصة حب بين روان بن حسين وسعد لمجرد



لا تزال أصداء الحفل الذي أحياه النجم سعد لمجرد في أحد المنتجعات السياحية في دبي تثير جدلًا كبيرًا، بسبب ظهور جمهوره في حمّام السباحة وحضور الكثير من المشاهير، من بينهم النجم الجزائري الشاب فضيل، الفنانة العراقية شذى حسون، كذلك الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفويًا يوثّق لحظة لقاء لمجرد بروان على المسرح وطريقته اللّبقة في التفاعل معها، حيث صعدت إلى المسرح واقتربت منه واحتضنته وقبّلا بعضهما، ثم تمايلا على أنغام أغنيته، ليقبّل من ثم لمجرد يدها.





وتعرّضت روان بن حسين بسبب هذا المقطع للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية، ففيما رأى البعض أنها بالغت في حركاتها على المسرح... لفت البعض الآخر الى ان الثنائي ظهرا بشكل حميم ويترك الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة علاقتهما، واعتبر آخرون أن المشهد طبيعي، ولا يستأهل كل هذه الضجة.



يُذكر ان لمجرد اقترب من الفنانة العراقية وتبادلا السلام واحتضنها بلطف، وعبّرت عن حبها الكبير له في مشهد لا يختلف عن ردّ فعل النجم المغربي العفوي مع زميلاته ومحبيه.