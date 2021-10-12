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1.36 مليار دولار فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول الخليج خلال 2020

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
بلغ فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، خلال العام الماضي 2020، بحسب أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات أن فائض الميزان التجاري المحقق في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر كانون الأول 2020؛ جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 48.8 مليار درهم بوزن 29.3 مليون طن، مقابل واردات بنحو 43.7 مليار درهم بوزن 26.4 مليون طن.

وبلغت قيمة إعادة التصدير 103.8 مليار درهم بوزن 4.08 مليون طن؛ ليبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون لنحو 196.4 مليار درهم بوزن 59.9 مليون طن تعادل 14% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية مع العالم.

واستحوذت السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الدولة مع دول المجلس، بإجمالي 103.9 مليار درهم بوزن 11.8 مليون طن، تشمل صادرات بقيمة 25.5 مليار درهم وواردات بنحو 23.7 مليار درهم، وإعادة تصدير بنحو 54.5 مليار درهم.

 وجاءت عُمان ثانياً، بإجمالي تجارة 42.3 مليار درهم موزعة بواقع 12.28 مليار درهم صادرات، و6.74 مليار درهم واردات، وإعادة تصدير بنحو 23.29 مليار درهم.

وحلّت الكويت ثالثاً، بإجمالي تجارة بلغ 30.02 مليار درهم، منها 7.35 مليار درهم صادرات، و4.19 مليار واردات و18.46 مليار درهم إعادة تصدير.

 ورابعاً البحرين بإجمالي 20 مليار درهم، تشمل صادرات بقيمة 3.58 مليار، و9.07 مليار واردات، وإعادة تصدير بنحو 7.47 مليار درهم.


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